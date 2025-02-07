Пленный ВСУ объяснил отказ Киева прекращать войну

Виталий Черный, попавший в плен солдат ВСУ, заявил, что киевское руководство не хотело прекращать войну, чтобы не нести ответственность за свои действия. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что командованию ВСУ было наплевать на своих подопечных и их здоровье. По словам Черного, многие в отряде болели, а его лично не отправляли в госпиталь с высокой температурой, из-за которой он долго не мог выздороветь.