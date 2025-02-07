Виталий Черный, попавший в плен солдат ВСУ, заявил, что киевское руководство не хотело прекращать войну, чтобы не нести ответственность за свои действия. Об этом пишет ТАСС.
Виталий Черный, попавший в плен солдат ВСУ, заявил, что киевское руководство не хотело прекращать войну, чтобы не нести ответственность за свои действия. Об этом пишет ТАСС.
Фото: pixabay
Он отметил, что командованию ВСУ было наплевать на своих подопечных и их здоровье. По словам Черного, многие в отряде болели, а его лично не отправляли в госпиталь с высокой температурой, из-за которой он долго не мог выздороветь.