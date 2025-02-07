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Пленный ВСУ объяснил отказ Киева прекращать войну

07 февраля 2025 13:13
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Виталий Черный, попавший в плен солдат ВСУ, заявил, что киевское руководство не хотело прекращать войну, чтобы не нести ответственность за свои действия. Об этом пишет ТАСС.

Пленный ВСУ объяснил отказ Киева прекращать войну-1

Фото: pixabay

Он отметил, что командованию ВСУ было наплевать на своих подопечных и их здоровье. По словам Черного, многие в отряде болели, а его лично не отправляли в госпиталь с высокой температурой, из-за которой он долго не мог выздороветь.

# Международная политика # Армия

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