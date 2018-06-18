Планируют потратить 35 млн евро: Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемым стеклом для защиты от террористов

Новости Франции. В Париже Эйфелеву башню решили обнести пуленепробиваемым стеклом. Сделают это для защиты от возможных атак террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы по строительству планируется завершить в середине июля. Толщина стекла будет 6,5 сантиметров. Кроме того, установят решетчатый металлический забор. В качестве дополнительной защиты от автомобильных атак перед стеклянной оградой поставили 420 антиударных блоков. На такую серьезную защиту власти планируют потратить 35 миллионов евро.