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Планируют потратить 35 млн евро: Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемым стеклом для защиты от террористов

18 июня 2018 06:55
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Новости Франции. В Париже Эйфелеву башню решили обнести пуленепробиваемым стеклом. Сделают это для защиты от возможных атак террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируют потратить 35 млн евро: Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемым стеклом для защиты от террористов-1

Работы по строительству планируется завершить в середине июля. Толщина стекла будет 6,5 сантиметров. Кроме того, установят решетчатый металлический забор. В качестве дополнительной защиты от автомобильных атак перед стеклянной оградой поставили 420 антиударных блоков. На такую серьезную защиту власти планируют потратить 35 миллионов евро.

Планируют потратить 35 млн евро: Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемым стеклом для защиты от террористов-4

# Терроризм # Фотофакт

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