В Испанию прибыло судно с мигрантами, которых отказалась принять Италия

Новости Испании. В испанскую Валенсию прибыло судно «Аквариус» с сотнями мигрантов на борту, которых ранее не приняли в Италии и на Мальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миграционный кризис в Европе обострился настолько, что искать пути решения канцлер Германии Ангела Меркель собирается на чрезвычайном саммите.

Ранее Италия закрыла свои порты для кораблей с нелегалами. Вице-премьер Сальвини заявил, что его страна больше не будет вовлечена в бизнес по нелегальной миграции. Президент Франции раскритиковал решение итальянских властей, назвав его безответственным.