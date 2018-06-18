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В Испанию прибыло судно с мигрантами, которых отказалась принять Италия

18 июня 2018 06:44
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Новости Испании. В испанскую Валенсию прибыло судно «Аквариус» с сотнями мигрантов на борту, которых ранее не приняли в Италии и на Мальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испанию прибыло судно с мигрантами, которых отказалась принять Италия-1

Миграционный кризис в Европе обострился настолько, что искать пути решения канцлер Германии Ангела Меркель собирается на чрезвычайном саммите.

Ранее Италия закрыла свои порты для кораблей с нелегалами. Вице-премьер Сальвини заявил, что его страна больше не будет вовлечена в бизнес по нелегальной миграции. Президент Франции раскритиковал решение итальянских властей, назвав его безответственным.

# Беженцы # Фотофакт

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