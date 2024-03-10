Писториус сообщил о дыре в бюджете бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в будущем году бундесвер может недосчитаться до 6 млрд евро, что ставит под угрозу выполнение цели НАТО по расходам на вооруженные силы в размере 2% от ВВП. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно этим данным, на 2025 год запланировано 52 млрд евро на военные расходы, но для выполнения цели НАТО необходимо увеличить их на 4,5-6,0 млрд евро. Дефицит финансов растет, как и число проектов, нуждающихся в финансировании.

Писториус сообщил канцлеру Шольцу о сложной ситуации с финансами. Ведутся активные переговоры о выделении дополнительных средств, но пока безуспешно. В текущем году Германия собирается потратить на нужды обороны 73,41 миллиарда долларов, что составит 2,01 % от запланированного ВВП. Шольц обещал, что страна будет соответствовать стандартам НАТО каждый год.