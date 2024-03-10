Папа римский Франциско, сказав о «белом флаге», имел в виду не сдачу Украины, а потребность в остановке боевых действий и начало переговоров, как отметил глава пресс-службы Святого престола Маттео Бруни. Об этом пишет РИА Новости.

Папа Франциско заявил о своем желании посетить Украину и Россию и призывал к окончанию конфликта. Также Ватикан выступает за усилия по разрешению конфликта.

Москва уверена, что готова к проведению переговоров, но Киев ввел законадательный запрет на них. Однако Запад призывает Россию к диалогу, но не обращает внимания на отказы Киева. В Кремле заявили, что ситуацию в Украине можно будет стабилизировать, если принять в расчет новые реалии. Путин подчеркнул, что Россия неизменно выступает за урегулирование украинского конфликта мирными средствами с соблюдением гарантий безопасности.