Франция создает Альянс для отправки войск в Украину

Франция создает коалицию стран, готовую к возможному отправлению военных в Украину, что усиливает ее конфронтацию с более консервативным Берлином. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Большая часть стран ЕС, в том числе Германия, Чехия и Польша, отрицают планы по отправке военных в Украину. Тем не менее Эстония, Латвия и Литва более склонны к этой идее. Французский президент Макрон заявил, что у страны нет никаких границ или «красных линий» в отношении помощи Украине, но при этом отметил, что «не исключать что-то - не значит делать это». После его заявления многие лидеры, в том числе канцлер Германии Шольц, заявили, что не будут направлять своих военнослужащих в Украину. В Кремле заявили, что внимательно отнеслись к словам Макрона и его позиции по Украине.