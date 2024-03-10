В Индии «Мисс Мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии

Чешская спортсменка Кристина Пышкова стала победительницей конкурса «Мисс Мира», проходившего в Мумбаи (Индия). Об этом пишет РИА Новости. Это уже вторая победа представителя Чехии.

23-летняя модель и получающая образование в области права и делового администрирования владеет сразу несколькими языками и создала фонд, который поддерживает развитие через образование.

Кроме того, она открывает школу в Танзании для неимущих детей и занимается там волонтерством. Рышкова увлекается музыкой и искусством. В Индии конкурс «Мисс Мира» проходил во второй раз, но представительнице страны, «Мисс Индия 2022» Сини Шетти, так и не удалось выйти в финал.