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В Индии «Мисс Мира» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии

10 марта 2024 11:21
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Чешская спортсменка Кристина Пышкова стала победительницей конкурса «Мисс Мира», проходившего в Мумбаи (Индия). Об этом пишет РИА Новости. Это уже вторая победа представителя Чехии.

23-летняя модель и получающая образование в области права и делового администрирования владеет сразу несколькими языками и создала фонд, который поддерживает развитие через образование.

Кроме того, она открывает школу в Танзании для неимущих детей и занимается там волонтерством. Рышкова увлекается музыкой и искусством. В Индии конкурс «Мисс Мира» проходил во второй раз, но представительнице страны, «Мисс Индия 2022» Сини Шетти, так и не удалось выйти в финал.

# Мисс мира

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