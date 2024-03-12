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Писториус отверг идею Кэмерона о передаче Украине ракет Taurus

12 марта 2024 10:16
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Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус отверг предложение главы МИД Великобритании  Дэвида Кэмерона о замене ракет Storm Shadow на немецкие ракеты Taurus для поставки в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Он не согласен с главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок, поддержавшей эту идею. Против поставок Taurus в Украину высказался и немецкий канцлер Олаф Шольц, ссылаясь на необходимость участия военных Германии в мониторинге их использования.

В качестве ответной меры Дэвид Кэмерон предложил «обмен ракетами по кругу». В России высказали опасения, что поставки оружия Украине могут усугубить конфликт.

# Оружие и боеприпасы # Борис Писториус # Анналена Бербок # Дэвид Кэмерон

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