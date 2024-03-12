Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу ситуации в Украине указывает на изменение в стратегии Запада. Об этом пишет РИА Новости.

Столтенберг утверждал, что киевские уступки не приведут к установлению мира, и призывал усилить Украину, чтобы она смогла доказать России, что «не получит того, чего желает, на поле боя». Пушков отметил, что впервые Столтенберг признал потребность в проведении переговоров для разрешения кризиса, при этом он не упоминал о возврате к прежним границам Украины.

По мнению Пушкова, Запад заинтересован в том, чтобы сохранить основную часть территории Украины, чтобы включить ее в сферу влияния западных стран, даже если это будет в урезанном виде. Он также отметил, что Запад будет представлять это как победу, хотя это не так.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия неизменно готова к диалогу с Киевом, но для перехода к мирному решению нужно учитывать реальное состояние дел и новые реалии.