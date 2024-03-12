Диверсионная группа ВСУ пыталась прорваться в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о предпринятой украинскими диверсантами попытке прорыва на территорию региона. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, утром произошел артобстрел поселка Теткино Глушковского района, где была предпринята попытка прорыва одной из диверсионно-разведывательных групп, но осуществить проникновение не удалось. В результате этого обстрела был ранен один местный житель.

По информации Министерства обороны Украины, вчера вечером украинские военные предприняли попытку атаковать цели на территории России, но 25 украинских беспилотников были сбиты и уничтожены средствами ПВО. В ответ на атаку беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области.