Прямой эфир

Диверсионная группа ВСУ пыталась прорваться в Курскую область

12 марта 2024 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о предпринятой украинскими диверсантами попытке прорыва на территорию региона. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, утром произошел артобстрел поселка Теткино Глушковского района, где была предпринята попытка прорыва одной из диверсионно-разведывательных групп, но осуществить проникновение не удалось.  В результате этого обстрела был ранен один местный житель. 

По информации Министерства обороны Украины, вчера вечером украинские военные предприняли попытку атаковать цели на территории России, но 25 украинских беспилотников были сбиты и уничтожены средствами ПВО. В ответ на атаку беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области.

# Международная политика # Роман Старовойт

Другие новости рубрики

Все новости
Пленный украинский солдат рассказал о немецком арийце в рядах ВСУ
12 марта 2024 09:02

Пленный украинский солдат рассказал о немецком арийце в рядах ВСУ

США не хотят увеличивать контингент войск на границе Польши
12 марта 2024 08:20

США не хотят увеличивать контингент войск на границе Польши

Республиканцы раскритиковали бюджетный проект Байдена
12 марта 2024 08:15

Республиканцы раскритиковали бюджетный проект Байдена