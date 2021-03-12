Огонь уничтожил более 2 тысяч гектаров леса. Последствия природного пожара устраняют в Аргентине

Стихия уничтожила более двух тысяч гектаров леса. Разрушены свыше 200 домов, повреждены десятки автомобилей. В списке пострадавших более 20 человек, есть пропавшие без вести. В борьбе со стихией задействованы 60 спасательных бригад, спецтехника и авиация.

Пламя на большей части территории удалось погасить благодаря дождю, тем не менее остаются еще несколько очагов возгорания. Среди наиболее вероятных причин пожара – засуха. В 2020 году она стала рекордной за последние 25 лет. Однако не исключается и версия поджога.