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Огонь уничтожил более 2 тысяч гектаров леса. Последствия природного пожара устраняют в Аргентине

12 марта 2021 09:01
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Новости Аргентины. В Аргентине устраняют последствия масштабного природного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь уничтожил более 2 тысяч гектаров леса. Последствия природного пожара устраняют в Аргентине-1

Стихия уничтожила более двух тысяч гектаров леса. Разрушены свыше 200 домов, повреждены десятки автомобилей. В списке пострадавших более 20 человек, есть пропавшие без вести. В борьбе со стихией задействованы 60 спасательных бригад, спецтехника и авиация.

Огонь уничтожил более 2 тысяч гектаров леса. Последствия природного пожара устраняют в Аргентине-4

Пламя на большей части территории удалось погасить благодаря дождю, тем не менее остаются еще несколько очагов возгорания. Среди наиболее вероятных причин пожара – засуха. В 2020 году она стала рекордной за последние 25 лет. Однако не исключается и версия поджога.

# Пожар # Фотофакт

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