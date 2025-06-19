Петровский о Дне памяти и скорби: для тех, кто пытается нам навязать этот день на 9 Мая, это попытка их реванша

Григорий Азаренок, СТВ:

В это воскресенье в 12:00 по Минску пройдет Всебелорусская молитва за мир. Всебелорусская минута молчания в память о всех жертвах и погибших. И это действительно День скорби. Не 9 Мая, как нам пытаются навязать на Западе. А 22 июня – это действительно День скорби, День памяти. Действительно.

Петр Петровский, политолог:

Для некоторых, вот тех, кто пытается нам на 9 Мая такой ярлык навесить, на самом-то деле в их глубинах душ этот день (навязать на 9 Мая) – попытка их реванша. Реванша за 1917 год, за другие моменты. А почему? А потому что они предатели. Потому что они готовили нам оккупационную администрацию. Они сотрудничали. Их идейные, как говорится, предшественники. И, конечно, для нашей страны, для Беларуси Великая Отечественная война – это горнило, которое проверило наш народ на вшивость, выявило, кто является представителем, героем этого народа, а кто является предателем. Разделила, отделила зерна от плевел. Должно быть, часто так. Потому что многие говорят: вот не надо делить, не надо делить, надо единство. Единство надо. Но надо единство тех, кто работает на благо государства, общества, на благо справедливости. А те, кто работают и используют риторику единства, риторику объединения для того, чтобы разложить общество, для того, чтобы подорвать его. На мой взгляд, конечно же, здесь мы должны таких людей выявлять и вычищать.