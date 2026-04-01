Петровский: надо строить будущее не музеями, а новыми технологиями

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим День единения народов Беларуси и России, почему нам необходим союз, а также последствия конфликта на Ближнем Востоке и цели Трампа. В эфире политолог Петр Петровский.

Петр Петровский, политолог:

И более того, последний раз, по-моему, в 2019 году я такие исследования видел, тогда уже среди молодежи китайский образ будущего – он очень-очень был привлекателен, 21%. Поэтому России на сегодняшний день надо не просто там прошлым... Общими корнями… Музеем мы будущее не построим. А вот именно образом будущего, новыми технологиями.

Вот Россия, на мой взгляд, – одна из ведущих стран по мирному атому. И я считаю, что новые ядерные реакторы нового поколения – это может быть одним из моментов развития и создания образа будущего России и для других стран. Посмотри, даже возьмем Грузию условно, да? Что главное для Грузии? А – безопасность, Б – развитие собственной экономики и В – технологические инвестиции. Этого требует любое государство.

И когда центральноевропейские страны в 90-е, нулевые годы ринулись туда, почему они ринулись? Да по одной простой причине: Советского Союза нет. А где взять технологии? Куда продавать собственную продукцию? Понятно, что их потом обманули, да? Но на безрыбье оказался евросоюзовский рак рыбой.

Сегодня вот главный момент – не только там цивилизация, а вопросы конкретные. Идешь на завод МТЗ, а у тебя сразу спрашивают рабочие: «Ну хорошо, а что вот тут?» Идешь на МАЗ: «А что вот тут?» Идешь в сельскохозяйственный холдинг какой-то, тебя спрашивают: «А что вот тут?» То есть у нас, особенно молодое поколение, – ты ему лапшу на уши не повесишь. И про скрепы цивилизационные он послушает и скажет: «Ну хорошо, а гаджет? Почему нету русского гаджета? Где? Где русский гаджет?» Вот у меня китайский гаджет. Китаец может сказать: «Вот смотри, вот китайский гаджет». Американец придет – может показать.

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