Петровский: когда Запад бьет по Ирану, они бьют по коллективному Востоку

Петр Петровский, политолог:

Давай вспомним один немаловажный факт, что 25 мая этого года был открыт маршрут из Китая в Иран. Непосредственный логистический транзит южной части пояса и пути. Вот факторы. Между Китаем и Ираном подписаны контракты на 400 миллиардов долларов инвестиций. Чего боятся наши недруги? 95 миллионов страна. Огромные залежи от такого примитивного топлива, как нефть и газ, до редкоземельных металлов – кладезь. Выход к Персидскому заливу. Прекрасное геополитическое положение.

И что хотят сделать с этим американцем? Не допустить этой оси Иран-Пекин. На мой взгляд, когда они бьют по Ирану, они бьют по коллективному Востоку. Иран – член ШОС, член БРИКС. Это наш союзник, по большому счету. И мы должны сейчас максимально солидаризироваться. А если мы будем солидарны, тогда на Западе все поймут, что, дорогие мои, а вы вот эту крепость коллективного Востока не пробьете. Никакого посредничества, юления не должно быть. Здесь мы должны быть солидарны. К Израилю. Мы не против существования государства у евреев.