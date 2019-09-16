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Петербургу грозит наводнение: уровень воды в Неве поднимается

16 сентября 2019 09:24
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Новости России. Днем 15 сентября власти приняли решение закрыть дамбу, чтобы не допустить подтоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петербургу грозит наводнение: уровень воды в Неве поднимается-1

Наводнения в российской северной столице фиксируются при повышении уровня воды в центральной водной артерии города на 160 сантиметров выше ординара. К этому моменту на двух гидропостах зафиксированы показатели в 98 и 114 сантиметров.

Петербургу грозит наводнение: уровень воды в Неве поднимается-4

# Наводнение в России # Фотофакт

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