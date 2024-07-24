Песков: заявление Кулебы о переговорах идёт в унисон с позицией Москвы

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорному процессу с РФ идет в унисон с позицией Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее в Пекине состоялась встреча Кулебы с главой МИД КНР Ван И. Во время их беседы Кулеба рассказал о подготовке Киева к переговорам с российской стороной.

Песков отметил, что сам посыл данного заявления украинского политика идет в унисон с позицией Москвы. «Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу», – подчеркнул представитель Кремля. Однако он также отметил, что необходимо будет учитывать детали, которые российской стороне пока неизвестны и следует дождаться последующих разъяснений.