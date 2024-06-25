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Песков: в Кремле не видят предпосылок к нормализации диалога с Западом

25 июня 2024 14:12
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят пока никаких предпосылок для того, чтобы нормализовать диалог с Западом. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что все приводит к своим последствиям. И ситуация с Минскими соглашениями разрушила доверительную атмосферу, которая складывалась не годами, а десятками лет. 

В то же время, по его словам, возобновление отношений – лишь вопрос времени, и главное – это позиция, которую займут визави.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов к разговору с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве одной из тем, которая может быть затронута в их разговоре, французский политик назвал «атомные электростанции».

# Международная политика

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