Более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС – помощник президента России Ушаков

Более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он назвал БРИКС уникальным объединением, основанным на культуре уважительного диалога и равенстве участников. В 2024 году в организации председательствует Россия. Ключевой миссией Москвы, отметил Ушаков, стала необходимость «обеспечить плавную, беспроблемную прописку новых участников БРИКС», а также сохранить и приумножить наработанные ранее достижения.

Напомним, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Беларусь находится в числе кандидатов на вступление. Заявку нашей страны в объединении рассмотрят в приоритетном порядке.