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Более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС – помощник президента России Ушаков

25 июня 2024 11:40
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Более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС – помощник президента России Ушаков-1

Он назвал БРИКС уникальным объединением, основанным на культуре уважительного диалога и равенстве участников. В 2024 году в организации председательствует Россия. Ключевой миссией Москвы, отметил Ушаков, стала необходимость «обеспечить плавную, беспроблемную прописку новых участников БРИКС», а также сохранить и приумножить наработанные ранее достижения.

Напомним, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Беларусь находится в числе кандидатов на вступление. Заявку нашей страны в объединении рассмотрят в приоритетном порядке.

# Международное сотрудничество

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