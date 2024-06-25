Советники Трампа раскрыли детали мирного плана по Украине

Советники Трампа разработали план, по которому Украина сможет получить больше американских вооружений только в том случае, если она вступит в мирные переговоры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Этот план предполагает прекращение огня на основе существующей «линии фронта». Трамп благосклонно отнесся к этому плану, но не всегда будет полностью с ним согласен.

Если же Украина откажется от мирных переговоров, поддержка со стороны США может прекратиться.

Зеленский высказал опасения, что Трамп может добиться окончания войны за счет Украины. При этом ранее президент Владимир Путин предложил мирные альтернативы, в том числе признать статус Крыма и других районов как российских, но Украина отклонила эти предложения.