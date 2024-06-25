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СК РФ: самолет ИЛ-76 в Белгородской области сбили ВСУ из комплекса Patriot

25 июня 2024 13:59
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Следственный комитет России собрал свидетельства того, самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской ракетной системой Patriot. Об этом пишет ТАСС.

На тот момент самолет работал в штатном режиме и был поражен ракетой на высоте примерно 4 000 метров. На месте падения самолета были найдены фрагменты с маркировками Patriot.

В настоящее время Следственный комитет проводит работу по выявлению лиц, которые организовали теракт, и продолжают работу по выявлению официальных лиц, участвовавших в организации террористического акта.

# Международная политика

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