СК РФ: самолет ИЛ-76 в Белгородской области сбили ВСУ из комплекса Patriot

Следственный комитет России собрал свидетельства того, самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской ракетной системой Patriot. Об этом пишет ТАСС.

На тот момент самолет работал в штатном режиме и был поражен ракетой на высоте примерно 4 000 метров. На месте падения самолета были найдены фрагменты с маркировками Patriot.

В настоящее время Следственный комитет проводит работу по выявлению лиц, которые организовали теракт, и продолжают работу по выявлению официальных лиц, участвовавших в организации террористического акта.