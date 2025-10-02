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В РФ испытали кинетическое орудие «Изделие 545» против БПЛА

02 октября 2025 09:04
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В РФ испытали кинетическое орудие «Изделие 545» против БПЛА-0

В рамках проекта «Новые русские технологии» специалисты РФ протестировали устройство «Изделие 545» – персональное кинетическое устройство для уничтожения беспилотников на расстоянии до 150 метров. Об этом пишет ТАСС.

Оно совместимо с обычным стрелковым оружием солдата и поражает цель за счет выстреливаемого корпуса.

Разработчики отмечают высокую эффективность конструкции, которая разрушает связь с дроном, приводя к его падению. В настоящее время продукт находится в стадии научной разработки и имеет низкую стоимость производства.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы

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