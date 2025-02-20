Песков сообщил, что Путин проведет международный телефонный разговор

Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин проведет во второй половине дня международный телефонный разговор. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин проведет во второй половине дня международный телефонный разговор. Об этом пишет ТАСС.
Фото: kremlin.ru / пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он отметил, что во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге Путин выразил желание провести «ряд телефонных разговоров».