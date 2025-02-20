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Песков сообщил, что Путин проведет международный телефонный разговор

20 февраля 2025 10:53
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Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин проведет во второй половине дня международный телефонный разговор. Об этом пишет ТАСС.

Песков сообщил, что Путин проведет международный телефонный разговор-1

Фото: kremlin.ru / пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он отметил, что во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге Путин выразил желание провести «ряд телефонных разговоров».

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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