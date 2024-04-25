Песков: Россия в ходе специальной военной операции «добьётся своего»

Американские поставки дальнобойного вооружения Киеву создадут большее количество проблем Украине, а ход специальной военной операции останется прежним. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков прокомментировал поставку США дальнобойных ракет ATACMS Киеву. Он отметил, что Штаты включились напрямую в украинский конфликт. И в попытке изменить ситуацию на поле боя Вашингтон начал направлять в Украину вооружение большей дальности. Однако кроме дополнительных проблемы для украинцев этот шаг ни к чему не приведет.