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Песков: Россия в ходе специальной военной операции «добьётся своего»

25 апреля 2024 12:03
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Американские поставки дальнобойного вооружения Киеву создадут большее количество проблем Украине, а ход специальной военной операции останется прежним. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков прокомментировал поставку США дальнобойных ракет ATACMS Киеву. Он отметил, что Штаты включились напрямую в украинский конфликт. И в попытке изменить ситуацию на поле боя Вашингтон начал направлять в Украину вооружение большей дальности. Однако кроме дополнительных проблемы для украинцев этот шаг ни к чему не приведет.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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