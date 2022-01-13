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Песков: Россия не бросит Беларусь в случае прекращения транзита калия через Литву

13 января 2022 19:15
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Санкции против «Беларуськалия» не только не принесли ожидаемого результата, но и дали обратный эффект. Это констатировали в МИД Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Песков: Россия не бросит Беларусь в случае прекращения транзита калия через Литву-1

Санкции против «Беларуськалия» дали обратный эффект. Как ограничения отразились на литовской экономике? – читайте здесь.  

О поддержке нашей страны заявили и в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня, 13 января, в интервью журналистам сказал, что Россия не бросит Беларусь в случае прекращения транзита калия через Литву. Даже в условиях введенных против Минска санкций наши страны остаются надежными партнерами.  

# Беларусь-Россия # Дмитрий Песков # Фотофакт

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