Песков: Россия не бросит Беларусь в случае прекращения транзита калия через Литву

Санкции против «Беларуськалия» не только не принесли ожидаемого результата, но и дали обратный эффект. Это констатировали в МИД Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санкции против «Беларуськалия» дали обратный эффект. Как ограничения отразились на литовской экономике? – читайте здесь.

О поддержке нашей страны заявили и в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня, 13 января, в интервью журналистам сказал, что Россия не бросит Беларусь в случае прекращения транзита калия через Литву. Даже в условиях введенных против Минска санкций наши страны остаются надежными партнерами.