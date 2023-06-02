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Песков: Россия исключает возможность Украины присоединения к НАТО

02 июня 2023 15:11
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Россия будет стремиться обеспечить свою безопасность и защиту своих интересов. В связи с этим, Россия исключает возможность расширения НАТО до своих границ и вступления Украины в Альянс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что данная тема будет являться источником раздражения на протяжении многих лет, многие европейские страны осознают это. По словам представителя Кремля, НАТО остается под контролем и влиянием Вашингтона, а европейские государства выступают послушными исполнителями в этом сценарии. Такова ситуация, к сожалению, подытожил пресс-секретарь.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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