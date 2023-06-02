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Венгрия может лишиться председательства в ЕС, которое должно перейти к ней через год

02 июня 2023 15:03
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Новости Венгрии. Венгрия может лишиться председательства в ЕС, которое должно перейти к ней через год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующую резолюцию приняли депутаты Европарламента.

Венгрия может лишиться председательства в ЕС, которое должно перейти к ней через год-1

По их мнению, правительство премьер-министра Виктора Орбана допустило в стране упадок демократии и верховенства права. Поэтому Будапешт не сможет достойно выполнять поставленные перед ним задачи. Резолюция носит рекомендательный характер, но не исключено, что с ней могут согласиться в Совете Евросоюза. Венгрия находится под особым вниманием Брюсселя уже много лет. В 2022 году он заморозил большую часть причитающихся ей средств из фондов ЕС из-за коррупции и внутриполитических проблем.

 

# Международная политика # Новости Венгрии # Фотофакт

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