Песков рассказал об ответе на атаку украинских БПЛА на Москву

Ответом на атаку украинских беспилотников, которая произошла в понедельник, 24 июля, станет достижение целей СВО. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, спецоперация продолжается, ее цели должны быть достигнуты. Так Песков прокомментировал вопрос от представителей СМИ о том, будет ли ответ со стороны Москвы в отношении объектов в Украине.

Украинская сторона ударила по российской территории беспилотниками в 4 утра по московскому времени. Были атакованы два нежилых здания в российской столице. Серьезных разрушений не произошло, никто не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при атаке ВСУ на Комсомольском проспекте в результате взрыва беспилотного летательного аппарата выбило несколько окон. Власти города помогают жильцам ликвидировать последствия.

В российском оборонном ведомстве заявили, что средствами РЭБ пресечена атака двух БПЛА. Беспилотники потерпели крушение.