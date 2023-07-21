Песков прокомментировал угрозы Киева в адрес российского судоходства в Чёрном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обеспокоен заявлением Киева о том, что суда, идущие через Черное море в российские порты, рассматриваются как перевозящие военные грузы, сообщает РИА Новости.

По его мнению, киевский режим отличается непредсказуемостью и создает потенциальную угрозу в этой области из-за своих непрогнозируемых действий и причастности к террористическим актам.

Власти России планируют выработать соответствующие рекомендации по минимизации опасности в акватории Черного моря после угроз Киева судоходству. Вопрос об изменении траектории движения российских судов после заявлений Киева также прорабатывается ответственными российскими ведомствами.

Что относится к рискам для экспортных поставок российской нефти и других товаров через Черное море, то, по мнению Пескова, для выработки рекомендаций ситуация требует детального анализа со стороны специальных ведомств, занимающихся этой темой.