Прямой эфир

Песков: принятие Украины в ЕС приведет к развалу объединения

22 декабря 2023 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что принятие Украины в ЕС, вне зависимости от ее территориальных вопросов, способно разрушить всю структуру союза. Он отметил, что реалистически мыслящие люди это осознают. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, высказал сомнения в том, что Брюссель планирует принимать Украину в ЕС вместе с территориями, на которых находятся российские военные. Также он призвал для начала уточнить реальные размеры и численность населения Украины.

Песков отметил, что европейцы прячут свое понимание всей серьезности этой проблемы за дискуссиями.

# Международная политика # Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Sohu: Зеленский сам попросит Путина пойти на мирные переговоры
22 декабря 2023 12:16

Sohu: Зеленский сам попросит Путина пойти на мирные переговоры

144 человека погибли в Китае из-за мощного землетрясения
22 декабря 2023 11:02

144 человека погибли в Китае из-за мощного землетрясения

Конгресс США ушёл на каникулы без соглашения по Украине
22 декабря 2023 11:01

Конгресс США ушёл на каникулы без соглашения по Украине