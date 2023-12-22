Песков: принятие Украины в ЕС приведет к развалу объединения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что принятие Украины в ЕС, вне зависимости от ее территориальных вопросов, способно разрушить всю структуру союза. Он отметил, что реалистически мыслящие люди это осознают. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, высказал сомнения в том, что Брюссель планирует принимать Украину в ЕС вместе с территориями, на которых находятся российские военные. Также он призвал для начала уточнить реальные размеры и численность населения Украины.

Песков отметил, что европейцы прячут свое понимание всей серьезности этой проблемы за дискуссиями.