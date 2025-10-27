Песков о словах Трампа о подлодке у берегов РФ: это точка зрения лидера США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа об американской атомной подводной лодке, якобы находящейся у берегов Российской Федерации, назвав его точкой зрения американского лидера. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Трамп высказался после успешных испытаний российской крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник».
По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, ракета пролетела 14 000 километров, выполнила сложные маневры и продемонстрировала способность обходить системы противоракетной обороны. Президент РФ Владимир Путин подтвердил завершение испытаний.
Фото: pixabay