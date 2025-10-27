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Песков о словах Трампа о подлодке у берегов РФ: это точка зрения лидера США

27 октября 2025 12:08
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Песков о словах Трампа о подлодке у берегов РФ: это точка зрения лидера США-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа об американской атомной подводной лодке, якобы находящейся у берегов Российской Федерации, назвав его точкой зрения американского лидера. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трамп высказался после успешных испытаний российской крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». 

По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, ракета пролетела 14 000 километров, выполнила сложные маневры и продемонстрировала способность обходить системы противоракетной обороны. Президент РФ Владимир Путин подтвердил завершение испытаний.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

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