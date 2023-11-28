Песков: НАТО считает РФ противником и была создана для ее сдерживания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что НАТО служит для сдерживания России и жертвует украинским народом в борьбе против Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что НАТО создавалось как инструмент конфронтации и сдерживания России. Песков отметил, что нынешняя зима будет тяжелой для украинцев из-за разрушения объектов инфраструктуры.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, несмотря на то, что Украина не может передвинуть линию фронта, НАТО должно продолжать поддерживать Киев. Он также подчеркнул, что Альянс оказал Украине поддержку в размере 100 млрд евро и намерен продолжать ее в интересах коллективной безопасности.