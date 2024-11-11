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Песков: конкретных планов по контактам Путина и Трампа ещё нет

11 ноября 2024 10:05
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конкретные планы по контактам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа на данный момент не составлены, пишет РИА Новости.

Представители СМИ задали Пескову вопрос касательно планов Путина по контактам с Трампом. «Хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет», – прокомментировал Песков.

Издание Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщало ранее, что Дональд Трамп и Владимир Путин якобы провели телефонный разговор 7 ноября текущего года.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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