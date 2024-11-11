В Штатах прорабатывается вопрос организации президентских и парламентских выборов в Украине в 2025 году, если боевые действия с РФ продолжатся, пишет РИА Новости.

Служба внешней разведки России располагает информацией, что руководство госдепартамента США продолжает рассматривать вариант, при котором произойдет смена властей Киева.

Как объяснили в СВР, начальный этап – стимулирование американскими «демократизаторскими» фондами и «мозговыми центрами» подконтрольных им структур гражданского общества в Украине, чтобы те выступили с подобной инициативой.

Кандидаты, которые примут участие в выборах, будут согласованы госдепартаментом. А отбором местных общественных организаций, осуществляющих мониторинг голосования, займутся американские неправительственные организации.

По инициативе Вашингтона «гражданские активисты» начали обсуждение создания новой партии, которая в процессе следующей избирательной кампании должна будет расположиться в проамериканской нише. Госдепартамент предполагает, что эта политическая сила, пройдя в состав Верховной рады, станет важной составляющей системы сдержек для любого президента Украины, разъяснили в спецслужбе.