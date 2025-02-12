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Песков: Фогел освобождён в обмен на россиянина, это результат контактов России и США

12 февраля 2025 10:57
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон по возвращении американца Марка Фогеля освободит российского гражданина, который находится в заключении, пишет РИА Новости.

Песков: Фогел освобождён в обмен на россиянина, это результат контактов России и США-1

Результатом взаимодействия Москвы и Вашингтона является освобождение Фогеля и гражданина Российской Федерации, содержащегося в МЛС в США, рассказал дипломат.

После возвращения россиянина на Родину его имя будет озвучено.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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