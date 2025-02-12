11 миллионов британцев недовольны качеством медицинской помощи

Согласно отчету организации по надзору за пациентами, за прошлый год с такой проблемой столкнулись почти 11 миллионов британцев. Количество жалоб поданных в Министерство здравоохранения достигло почти 250 тысяч, что стало историческим максимумом. В организации, озвучившей эти ужасающие данные, полагают, что положение дел еще хуже. Как минимум 20 % пациентов боятся жаловаться, опасаясь плохого отношения к ним со стороны врачей. Причиной кризиса стала острая нехватка медиков. На оставшихся ложится непомерная нагрузка, с которой они не справляются и просто не успевают обслужить всех пациентов. Люди уходят из профессии из-за тяжелых условий труда и низких зарплат. Ранее министр здравоохранения заявил, что знает о проблеме, но не в состоянии ее решить, так как финансирование отрасли постоянно сокращается из-за бюджетного дефицита.