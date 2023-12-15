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Песков: базы ВС США в Финляндии будут представлять угрозу для РФ

15 декабря 2023 11:58
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал свое сожаление по поводу угроз со стороны Финляндии, с которой раньше были неплохие отношения. Об этом пишет ТАСС.
 
«Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии, это будет представлять угрозу, совершенно очевидно», – сказал представитель Кремля.

Это стало реакцией на решение Финляндии подписать оборонное соглашение с Соединенными Штатами. Пресс-секретарь подчеркнул, что это усилит напряженность в отношения двух стран, тем более что Финляндия теперь член НАТО и собирается разместить на своей территории военную инфраструктуру Альянса.

Финское правительство планирует подписать соглашение 18 декабря, что откроет доступ к 15 военным базам на территории страны. Ряд финских экспертов критикуют это решение, считая, что страна отказывается от части своего суверенитета.

# Международная политика

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