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МИД КНР: отношения Китая и РФ сыграли позитивную роль для прогресса в мире

15 декабря 2023 10:50
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Китай высоко ценит позитивный подход президента России Владимира Путина к российско-китайским связям. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет РИА Новости.

Ранее Путин отметил важность этих взаимоотношений Китая и России, потому они являются гарантом стабильности в мире.

Мао Нин заявила, что Китай высоко расценивает эти комментарии, и отметила развитие отношений, построенных на взаимном уважении и выгоде. Она отметила, что это приносят пользу народам обеих стран и способствуют мировому развитию.

# Международная политика

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