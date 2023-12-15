МИД КНР: отношения Китая и РФ сыграли позитивную роль для прогресса в мире

Китай высоко ценит позитивный подход президента России Владимира Путина к российско-китайским связям. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет РИА Новости.

Ранее Путин отметил важность этих взаимоотношений Китая и России, потому они являются гарантом стабильности в мире.

Мао Нин заявила, что Китай высоко расценивает эти комментарии, и отметила развитие отношений, построенных на взаимном уважении и выгоде. Она отметила, что это приносят пользу народам обеих стран и способствуют мировому развитию.