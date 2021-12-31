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Первыми встретят Новый год жители Австралии. В Сиднее пиротехническое шоу будет длиться 12 минут

31 декабря 2021 11:34
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Новости Австралии. В мире все ожидают наступление Нового года. Первыми встретят праздник жители островов и Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первыми встретят Новый год жители Австралии. В Сиднее пиротехническое шоу будет длиться 12 минут-1

В Сиднее уже вовсю готовятся, даже несмотря на рекордный рост заболеваемости COVID-19. Ожидается, что тысячи людей соберутся возле городской гавани, чтобы посмотреть на знаменитый фейерверк. По заявлению организаторов, пиротехническое шоу будет длиться 12 минут. Более 80 000 единиц пиротехники осветят небо в честь Нового года. Как заявили местные власти, несмотря на распространения «омикрона», все новогодние мероприятия пройдут в обычном режиме.  

# Новый год # Фотофакт

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