Первыми встретят Новый год жители Австралии. В Сиднее пиротехническое шоу будет длиться 12 минут

Новости Австралии. В мире все ожидают наступление Нового года. Первыми встретят праздник жители островов и Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиднее уже вовсю готовятся, даже несмотря на рекордный рост заболеваемости COVID-19. Ожидается, что тысячи людей соберутся возле городской гавани, чтобы посмотреть на знаменитый фейерверк. По заявлению организаторов, пиротехническое шоу будет длиться 12 минут. Более 80 000 единиц пиротехники осветят небо в честь Нового года. Как заявили местные власти, несмотря на распространения «омикрона», все новогодние мероприятия пройдут в обычном режиме.