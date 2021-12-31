Французским больницам не хватает врачей и медсестёр. «Омикроном» заражаются даже вакцинированные медики

Новости Франции. Французским больницам не хватает врачей и медсестер. Все из-за «омикрона». Дело в том, что новый штамм коронавируса, который признан заразнее «дельты», подхватывают даже вакцинированные медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим многие уходят на больничный. А непривитых врачей во Франции и вовсе отстраняют от работы.

В итоге в столичном регионе из-за нехватки сотрудников число койко-мест в реанимационных отделениях сократилось на 20 %. И это притом, что стационары сталкиваются с огромным наплывом больных COVID. На фоне этого некоторые больницы из-за нехватки кадровых ресурсов вынуждены переводить ковидных пациентов в другие лечебные учреждения. Для транспортировки используется санитарная авиация. В результате отмененные выходные, сверхурочные часы и перенесенные плановые операции стали нормой для многих врачей. Медработники надеются, что правительство отреагирует на сложившуюся ситуацию и примет адекватные решения.