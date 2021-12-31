В Колорадо сильный лесной пожар уничтожил сотни зданий. Принято решение об эвакуации как минимум двух городов

Новости США. Американский штат Колорадо объят огнем. Власти приняли решение об эвакуации минимум двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности более 30 000 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.