В Колорадо сильный лесной пожар уничтожил сотни зданий. Принято решение об эвакуации как минимум двух городов
Новости США. Американский штат Колорадо объят огнем. Власти приняли решение об эвакуации минимум двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности более 30 000 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.
Сильный лесной пожар уничтожил сотни зданий: торговые центры, отели, домохозяйства. Работы по ликвидации стихии осложнены сильным ветром. Пожарные ждут более благоприятных погодных условий, чтобы задействовать вертолеты и самолеты-заправщики.
Предполагается, что причиной масштабной трагедии стали искры от линий электропередач и трансформаторов, которые были снесены сильным ветром.