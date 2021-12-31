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В Колорадо сильный лесной пожар уничтожил сотни зданий. Принято решение об эвакуации как минимум двух городов

31 декабря 2021 09:05
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Новости США. Американский штат Колорадо объят огнем. Власти приняли решение об эвакуации минимум двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности более 30 000 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.  

В Колорадо сильный лесной пожар уничтожил сотни зданий. Принято решение об эвакуации как минимум двух городов-1

Сильный лесной пожар уничтожил сотни зданий: торговые центры, отели, домохозяйства. Работы по ликвидации стихии осложнены сильным ветром. Пожарные ждут более благоприятных погодных условий, чтобы задействовать вертолеты и самолеты-заправщики.  

В Колорадо сильный лесной пожар уничтожил сотни зданий. Принято решение об эвакуации как минимум двух городов-4

Предполагается, что причиной масштабной трагедии стали искры от линий электропередач и трансформаторов, которые были снесены сильным ветром.  

# Пожар # Фотофакт

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