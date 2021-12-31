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Германия закрывает три АЭС в связи с решением поэтапного отказа от ядерной энергии

31 декабря 2021 09:20
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Новости Германии. Германия закрывает три АЭС. Это связано с решением поэтапного отказа от ядерной энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрет на эксплуатацию атомных электростанций в стране был принят после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году. Сразу после произошедшего были остановлены самые старые реакторы, а прекращение работы оставшихся девяти было решено проводить поэтапно.  

Германия закрывает три АЭС в связи с решением поэтапного отказа от ядерной энергии-1

Вслед за тремя АЭС, которые прекратят вырабатывать электроэнергию, будут остановлены еще три. При этом работы, связанные с остановкой электростанций, продолжатся еще несколько лет, поскольку их демонтаж – весьма сложная и длительная процедура.  

На фоне этого в Германии планируют переходить на возобновляемые источники энергии. Предполагается, что уже к 2030 году 80 % электроэнергии будут вырабатывать ветряные турбины или солнечные батареи.  

# Электроснабжение # Фотофакт

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