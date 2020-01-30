Первый случай заражения выявили в Финляндии. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек

Новости мира. Жертвами коронавируса стали уже 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Китая. Количество заболевших приближается к 8 тысячам. К списку иностранных государств, в которых выявлено опасное заболевание, добавилась Финляндия.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

В связи с эпидемией Всемирная организация здравоохранения в третий раз за неделю созывает заседание чрезвычайного комитета. Эксперты соберутся сегодня, 30 января, в Женеве, чтобы еще раз оценить, представляет ли коронавирус международную угрозу.