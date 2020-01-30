Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай

Новости мира. На фоне распространения коронавируса авиаперевозчики по всему миру отменяют и сокращают рейсы в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне три крупнейших авиакомпании, среди которых Lufthansa, Swiss и австралийский авиаперевозчик, сообщили о приостановке рейсов в Пекин, Гонконг и Шанхай в период с 1 по 8 февраля. О временном отказе от полетов и отмене брони билетов до конца февраля также заявила и американская авиакомпания. При этом рейсы в Гонконг будут продолжаться в соответствии с планом.

Пока одни авиакомпании решают воздержаться от полетов на материковый Китай, другие принимают меры, направленные на снижение вероятности распространения вируса. К примеру, разрешают пассажирам приносить на борт собственные бутылки с напитками, а также носить маски на рейсах в КНР.

«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе