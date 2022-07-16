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Жаркие споры на Даунинг-стрит повлияли даже на природу. Британцев ждёт температурный рекорд

16 июля 2022 10:20
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Новости Британии. В Британии объявили красный уровень опасности из-за продолжительной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни, обещают синоптики, температура достигнет 40-градусной отметки.

Жаркие споры на Даунинг-стрит повлияли даже на природу. Британцев ждёт температурный рекорд-1

Прежний рекорд в Британии установлен в 2003 году, тогда было 38,5 °C. Врачи предупреждают о риске заболеваний и смертности среди людей на фоне экстремальных погодных условий. По данным экспертов, небывалая температура сохранится все выходные.

# Погода # Новости Великобритании # Фотофакт

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