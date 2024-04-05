Первый пациент с почкой свиньи выписан из больницы в США

Из больницы в Массачусетсе был выписан 62-летний американский гражданин, получивший трансплантат почки от первой в истории генетически модифицированной свиньи. Об этом сообщает The New York Times, пишет ТАСС.

Состояние здоровья американца стабильное спустя две недели после проведенной 21 марта операции. Хотя никаких признаков проявления процесса отторжения нет, медики пока не делают однозначных заключений об удачности операции.

Двое предшествующих случая, когда пациентам делали генно-модифицированные свиные сердца, погибли из-за возникших осложнений. По информации ВОЗ, в настоящее время в мире 850 миллионов людей страдают различными заболеваниями почкек.