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Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

24 января 2020 11:58
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Новости мира. Руководство ЕС подписало соглашение о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что дружба между Великобританией и Евросоюзом сохранится несмотря ни на что, а договор позволит начать новую главу в истории отношений. 

Главы ЕС подписали соглашение о Brexit-1

Накануне законопроект об условиях развода с ЕС одобрила королева Елизавета II.

Елизавета II подписала билль о Brexit

29 января документ ратифицирует Европарламент. Официально покинуть ЕС Великобритания должна 31 января. Впрочем, после этого начнётся долгий переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры. 

# Европейский союз # Шарль Мишель # Фотофакт

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