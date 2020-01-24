Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

Новости мира. Руководство ЕС подписало соглашение о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что дружба между Великобританией и Евросоюзом сохранится несмотря ни на что, а договор позволит начать новую главу в истории отношений.