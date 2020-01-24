Главы ЕС подписали соглашение о Brexit

Новости мира. Руководство ЕС подписало соглашение о Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что дружба между Великобританией и Евросоюзом сохранится несмотря ни на что, а договор позволит начать новую главу в истории отношений.
Накануне законопроект об условиях развода с ЕС одобрила королева Елизавета II.
Елизавета II подписала билль о Brexit
29 января документ ратифицирует Европарламент. Официально покинуть ЕС Великобритания должна 31 января. Впрочем, после этого начнётся долгий переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.