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Первые автобусы с 3000 беженцами из «Джунглей» покинут Кале 24 октября

24 октября 2016 20:33
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Во Франции ликвидируют крупнейший нелегальный лагерь беженцев, известный как «Джунгли».

Новости Франции. Жителей стихийного пристанища разделят по категориям и увезут в другие лагеря. Мигрантам на выбор предоставляют два из французских регионов, исключая Корсику и Париж. Первый автобус с беженцами уже выехал в направлении центра размещения для мигрантов.

Ожидается, что 24 октября Кале покинут около 3000 человек.

Напоминаем, что в сентябре власти заявили о демонтаже «Джунглей». К слову, к такой мере неоднократно призывали местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Беженцы

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