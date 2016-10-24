Первые автобусы с 3000 беженцами из «Джунглей» покинут Кале 24 октября

Во Франции ликвидируют крупнейший нелегальный лагерь беженцев, известный как «Джунгли».

Новости Франции. Жителей стихийного пристанища разделят по категориям и увезут в другие лагеря. Мигрантам на выбор предоставляют два из французских регионов, исключая Корсику и Париж. Первый автобус с беженцами уже выехал в направлении центра размещения для мигрантов.

Ожидается, что 24 октября Кале покинут около 3000 человек.

Напоминаем, что в сентябре власти заявили о демонтаже «Джунглей». К слову, к такой мере неоднократно призывали местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.