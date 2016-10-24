Взрыв в многоэтажке в Рязани: на месте трагедии найдены тела трех погибших

Новости России. На месте взрыва газа и частичного обрушения многоэтажки в Рязани найдены тела погибших. Их трое. В Следственном комитете России сообщили, что все они опознаны.

По предварительным данным, пострадали 13 человек. По-прежнему неизвестно, где находятся еще несколько жителей дома.

Разбор завалов шел всю ночь. Специалисты обследовали здание, оно оказалось пригодно для проживания. Несущие конструкции не повреждены. Власти уже начали выплачивать пострадавшим компенсации.

В Интернете появилось видео момента взрыва. На кадрах видна вспышка, после чего на припаркованные автомобили падают обломки, поднимаются клубы пыли. Взрыв повредил несколько верхних этажей здания. Как минимум 10 семей остались без крова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.