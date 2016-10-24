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В районе Мальты разбился самолет, на котором выясняли маршруты работорговцев и наркоторговцев

24 октября 2016 18:31
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Новости Франции. Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в районе Мальты.

Ими оказались сотрудники Минобороны Франции и владельцы воздушного судна.

Они направлялись в Ливию по заданию таможенной службы. Специалисты должны были выявить маршруты нелегальных перевозчиков людей и наркоторговцев.

Машина рухнула практически сразу после взлета.

Обломки разлетелись за пределами аэропорта, попав на территорию воинской части и близлежащее шоссе. Сейчас выясняются причины крушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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