В районе Мальты разбился самолет, на котором выясняли маршруты работорговцев и наркоторговцев

Новости Франции. Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в районе Мальты.

Ими оказались сотрудники Минобороны Франции и владельцы воздушного судна.

Они направлялись в Ливию по заданию таможенной службы. Специалисты должны были выявить маршруты нелегальных перевозчиков людей и наркоторговцев.

Машина рухнула практически сразу после взлета.

Обломки разлетелись за пределами аэропорта, попав на территорию воинской части и близлежащее шоссе. Сейчас выясняются причины крушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.