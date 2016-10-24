В районе Мальты разбился самолет, на котором выясняли маршруты работорговцев и наркоторговцев

Новости Франции. Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в районе Мальты.
Ими оказались сотрудники Минобороны Франции и владельцы воздушного судна.
Они направлялись в Ливию по заданию таможенной службы. Специалисты должны были выявить маршруты нелегальных перевозчиков людей и наркоторговцев.
Машина рухнула практически сразу после взлета.
Обломки разлетелись за пределами аэропорта, попав на территорию воинской части и близлежащее шоссе. Сейчас выясняются причины крушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.