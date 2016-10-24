Мощный взрыв сравнял с землей здание в Китае: около 10 человек пострадали

Новости Китая. Мощный взрыв произошел в доме в центральной части Китая. Взрывная волна сравняла здание с землей. На близлежащей улице дорога полностью покрыта обломками, повреждены автомобили и дома. После происшествия очевидцы некоторое время наблюдали высокий столб густого дыма.

По некоторым данным, причиной инцидента могла стать детонация взрывчатых веществ, которые незаконно хранились в подвале здания. Всех пострадавших, а их около 10, доставили в больницы. Ведется расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.